È morta Toni Morrison, premio Nobel per la Letteratura

È morta ad 88 anni Toni Morrison, premio Nobel per la Letteratura nel 1993, tra le più importanti scrittrici della cultura americana. Fu la prima afroamericana a ricevere il Nobel dall’accademia svedese. Ha vinto anche il premio Pulitzer per la narrativa con Beloved nel 1988.

Nata in Ohio nel 1931, i suoi genitori erano arrivati nello Stato americano nei primi decenni del Novecento, come spesso accadeva a molte famiglie. Studiò nella storica università frequentata da afroamericani, la Howard, e successivamente comincia ad insegnare inglese in vari atenei.

Ha avuto due figli dal marito Harold Morrison, dal quale si è separata ed ha cresciuti i due figli da sola, cambiando molte volte città ed arrivando a New York negli anni ’60 come editor della casa editrice Random House.

Successivamente è editor dell’autobiografia di Angela Davis nel 1974 e l’anno dopo dell’autobiografia di Muhammad Ali, con The Greatest: My Own Story.

“Essere una scrittrice nera non è un brutto posto da cui scrivere”, aveva detto Toni Morrison, sostenendo che la aiutava con l’immaginazione.

Toni Morrison was a national treasure, as good a storyteller, as captivating, in person as she was on the page. Her writing was a beautiful, meaningful challenge to our conscience and our moral imagination. What a gift to breathe the same air as her, if only for a while. pic.twitter.com/JG7Jgu4p9t

— Barack Obama (@BarackObama) August 6, 2019