La Juventus ha accettato un’offerta di 70 milioni del Tottenham per Dybala

Dybala è in uscita, non considerato da Sarri e con la società che lo aveva inserito nella trattativa per arrivare a Lukaku, poi saltata per le richieste economiche del giocatore. Ora la Juventus ha accettato l’offerta del Tottenham di 70 milioni di euro per Dybala.

La dirigenza della squadra inglese ora dovrà trovare l’accordo con il giocatore, che ha già fatto problemi con il Manchester United, chiedendo 20 milioni di euro e 15 milioni di commissioni per il suo agente.

Il mercato inglese chiude giovedì e dunque è probabile che la trattativa si chiuda a breve, in un verso o nell’altro. Il Tottenham potrebbe vendere Eriksen al Manchester United, mentre la Juventus potrebbe utilizzare i 70 milioni per acquistare Lukaku, magari inserendo nella trattativa Mario Mandzukic.