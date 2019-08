Lukaku punta i piedi, resta ad allenarsi in Belgio: rottura con lo United

Romelu Lukaku vuole lasciare il Manchester United. Dopo la trattativa fallita con la Juventus, per le richieste troppo alte di Dybala, che aveva chiesto 20 milioni di euro a stagione e 15 milioni di commissioni per il suo agente, rimane l’Inter alla finestra.

L’attaccante belga era atteso in Inghilterra, con la Premier League che inizierà tra pochi giorni, ma non si è presentato, rimanendo in Belgio ad allenarsi con l’Anderlecht.

Ieri il giocatore aveva utilizzato il suo giorno libero per allenarsi con la sua ex squadra in Belgio, ma oggi era atteso nella sede del Manchester United. Non si è presentato, accentuando la rottura con il club inglese. Domenica è previsto lo scontro contro il Chelsea all’Old Trafford, al quale difficilmente Lukaku prenderà parte.

Lo United non sembra scendere dalla valutazione di 83,5 milioni di euro che chiede, con l’Inter che ha offerto 70 milioni più bonus e potrebbe arrivare ad un accordo con l’ausilio del giocatore. La Juventus non dovrebbe essere interessata, visto che con lo scambio di Dybala avrebbe ricevuto 30 milioni di euro.