Pernigotti, salvata da due accordi. Di Maio: “Crisi risolta in tempi record”

Pernigotti non chiuderà. O meglio, lo stabilimento di Novi Ligure verrà venduto a due società, evitando gli esuberi che erano stati annunciati. Soddisfazione da parte del Mise, che ha chiuso la crisi in tempi record, con Di Maio che ha dato l’annuncio su Facebook.

Di Maio si è mostrato soddisfatto: “Abbiamo trovato un accordo storico: la produzione continua a Novi Ligure senza nessun esubero. Lo stabilimento resta aperto, chi lavora per un marchio e lo rende grande non può essere licenziato. I lavoratori continueranno a lavorare, per la Pernigotti e per altri marchi”, queste le parole del Ministro dello Sviluppo Economico.

Due accordi per salvare la Pernigotti

Il primo accordo è per la vendita di “Maestri gelatieri” e le relative strutture commerciali (21 dipendenti) e quelle produttive (15 dipendenti), con inizio della produzione il primo ottobre 2019. Sarà Emendatori ad acquisire questo settore dello stabilimento.

Il secondo riguarda la reindustrializzazione della produzione di cioccolato e torrone. Ci sarebbe la possibilità della formazione di una newco per gestire la produzione industriale. Sarà il Gruppo Spes a continuare la produzione.