Salvini: “Voto anticipato? Anche prima di settembre”

Il vicepremier Matteo Salvini ha tenuto una conferenza stampa alla fine dell’incontro con le parti sociali al Viminale, nella quale ha elencato le cose da fare ed ha risposto su eventuali rischi legati alla tenuta del governo.

Proprio rispondendo una domanda sulla maggioranza con il M5S, il ministro dell’Interno ha parlato di elezioni anticipate: “Questo scenario lo vediamo da qui a breve, anche prima di settembre”, dichiarazioni che hanno lasciato spiazziati i giornalisti, dopo il voto di ieri sul decreto Sicurezza-bis, che aveva ricompattato la maggioranza.

“Anche oggi le parti sociali ci hanno chiesto di fare bene ed in fretta. Se riusciamo a fare bene, ma la competenza su crescita, tasse ed infrastrutture non è la mia”, ha spiegato il vicepremier alla stampa.

Il ministro ha incontrato in tutto 46 sigle sindacali tra imprese e lavoratori, assicurazioni e molti altri. L’annuncio più importante della giornata è stato quello del viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia, che ha annunciato che la flat tax sarà di 10-15 miliardi e sarà coperta dal taglio degli 80 euro di Renzi.

“Non si può rimanere sotto il 2% di deficit”

Un altro punto che ha tenuto Salvini è stato sulla manovra economica, che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, vorrebbe tenere all’1,8%, pur non facendo scattare le clausole Iva. Per il vicepremier non è abbastanza: “Impensabile fare una manovra a costo zero se vuoi fare investimenti e taglio delle tasse, non facciamo il gioco delle tre carte”, ha spiegato.

“Sono pronto ad andare a negoziare maggiore flessibilità con l’Europa, per investimenti, opere pubbliche ed infrastrutture”, ha dichiarato Salvini. In mattinata aveva attaccato il ministro Toninelli, affermando di non ritenerlo all’altezza nella gestione delle Infrastrutture in Italia: “Sulla Tav si è perso un anno – ha aggiunto il vicepremier – così come sulla riforma della Giustizia e sull’Autonomia”.

La conferenza stampa del Ministro Salvini