Sicurezza bis approvato dal Senato: 160 voti favorevoli. 5 dissidenti M5S

Il decreto Sicurezza-bis è stato approvato al Senato, dopo che il governo aveva posto la fiducia, con 160 voti favorevoli, più che sufficienti a far passare il testo. Ora il decreto Sicurezza-bis è legge, 160 voti a favore, 57 voti contrari e 21 astenuti. Erano 289 i senatori presenti e 238 i votanti con 21 astenuti.

Il quorum è così passato a 109 voti, rispetto ai 161 della maggioranza assoluta. Ora manca la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e poi sarà legge. Fratelli d’Italia si è astenuta, mentre Forza Italia non ha partecipato al voto, pure essendo in Aula.

I “dissidenti” del M5S sono cinque: Virginia La Mura, Matteo Mantero, Michela Montevecchi, Elena Fattori, Lello Ciampolillo. C’è stata anche un’altra defezione, quella della senatrice Bogo Deledda, ma è assente da mesi in malattia. Tre senatori del M5S hanno votato “no”: Nugnes, Martelli e De Falco.

La Lega ha avuto due assenze: Bossi e Candura, che si trovava in viaggio di nozze. Assenti anche alcuni senatori a vita, come Monti, Napolitano e Segre. Anche nel PD assenze pesanti, come quella di Matteo Renzi.