Sondaggi elettorali oggi Tecné: calano Lega e PD, migliora M5S

Gli ultimi sondaggi elettorali dell’istituto Tecné hanno rilevato un calo nella Lega e nel PD, con il M5S che per la prima volta guadagna nei confronti degli altri due partiti concorrenti. Il sondaggio è stato realizzato il primo agosto, quindi in pieno “caso” moto d’acqua e con la vicenda dei fondi russi non fuori dalla discussione mediatica.

La Lega perde lo 0,4%, leggero aumento per il M5S

In un settimana la Lega passa dal 38,1% al 37,7%, rimanendo comunque il primo partito, ma con quasi mezzo punto perso in sette giorni. Calo anche per il PD, che perde lo 0,2% e finisce al 22,5%. Il Movimento 5 Stelle in leggero calo arriva al 17,6%, in aumento dello 0,1%.

Sondaggi elettorali Tecné 1 agosto

1 AGO 25 LUG DIFF Lega 37,7 38,1 -0,4 PD 22,5 22,7 -0,2 M5S 17,6 17,5 +0,1 FI 8,1 7,8 +0,3 FDI 6,0 6,3 -0,3 +Eu 2,4 2,5 -0,1 EV 2,3 2,1 +0,2 LS 1,6 1,4 +0,2 Altri 1,8 1,6 +0,2 Indecisi 44,3 43,9 +0,4

Sale anche Forza Italia, nella settimana della presentazione della nuova “federazione” di Berlusconi, denominata “Altra Italia” e con l’uscita di Toti, che però si è concretizzata nei giorni seguenti rispetto a quando è stato effettuato il sondaggio elettorale. Calo di Fratelli d’Italia, che si attesta al 6%. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sondaggio politico su un partito di Toti, che è stato rilevato al 4%.

Nelle retrovie gli altri partiti rimangono sostanzialmente stabili, con poche variazioni rispetto alla settimana precedente. Aumenta invece il bacino del non voto e degli indecisi, che arriva al 44,3%.

La situazione rispetto ad un anno fa

In generale per gli elettori la situazione rispetto ad un anno fa è rimasta invariata per il 46% ed è peggiorata per il 44%. Solo il 10% afferma che la situazione è migliorata rispetto al 2018. Sulla situazione economica, il 75,3% degli italiani ha affermato che non è cambiato nulla negli ultimi 12 mesi.