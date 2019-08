L’amministrazione Trump ha accusato la Cina di “manipolare” la valuta, è la prima volta dal 1994. Questo è accaduto dopo che la Banca commerciale di Pechino ha dato il suo benestare alla “svaluta” dello yuan, ai minimi dal 2008, con il superamento della soglia dei 7 yuan rispetto al dollaro.

Questa è la risposta cinese ai nuovi dazi imposti da Trump, per 300 miliardi di dollari su beni prodotti in Cina. Trump ha accusato su Twitter la Cina di svalutare la moneta per “rubare le nostre aziende, deprimere i nostri salari e danneggiare i prezzi degli agricoltori”.

Per trovare delle altre dichiarazioni simili di un presidente degli Stati Uniti, bisogna tornare al 1994, quando Bill Clinton usò parole simili, accusando la Cina di essere un “manipolatore di valute”. Gli Usa potrebbero ad arrivare a imporre nuove sanzioni, che andrebbero oltre i dazi.

In Borsa l’effetto è stato immediato, con i Future del Dow che sono calati dell’1,4% e quelli dell’S&P 500 del 1,3%, con lo yen che si è rafforzato sul dollaro e lo yuan, come previsto, si è indebolito, finendo a 7,11 di cambio sul dollaro. Il segretario del Tesoro americano ha fatto sapere che contatterà il FMI per segnalare i vantaggi competitivi creati dalla Cina.