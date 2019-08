Blitz di Azione Frontale a Roma contro sedi PD: striscioni su Bibbiano

Un blitz del movimento di estrema destra, Azione Frontale, a Roma e Fiumicino, vicino alle sedi PD, con manifesti e striscioni con tema principale la vicenda di Bibbiano. Azione Frontale è un movimento creato da alcuni fuoriusciti da Forza Nuova e radicato a Roma Est.

L’operazione del movimento è stata coordinata allo stesso momento in varie sedi del Partito Democratico, con i neofascisti che hanno appeso i manifesti davanti le sedi di via della Scafa e via Famoso, a Fiumicino.

“Ma quanta paura vi fa ancora il fascismo?”, questo recitava uno degli striscioni esposti dal movimento. A Roma invece hanno preso di mira le sedi di San Giovanni, piazza Vescovio e Tuscolano.

“Il nostro è un segnale per far capire a lor signori che il popolo non dimentica e non abbassa la guardia – ha dichiarato il leader del movimento Ernesto Moroni – in nome di quei poveri bambini”.