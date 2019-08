Calciomercato Napoli, sondaggio per Dzeko: servono 20 milioni

Il Napoli avrebbe iniziato i contatti con la Roma per Edin Dzeko, dopo essere stata vicina a Lozano e James Rodriguez, ora i partenopei cercano un attaccante da affiancare a Milik. Uno dei nomi è Edin Dzeko della Roma, in uscita ed accostato all’Inter nell’ultimo periodo.

Se l’Inter dovesse andare su Lukaku, come sembra vito che il giocatore ha rotto con il Manchester United, forzando la cessione, Dzeko rimarrebbe libero, con margine per De Laurentiis per formalizzare un’offerta.

La Roma chiede 20 milioni di euro, con il Napoli che avrebbe già chiamato il giocatore per sondare l’interesse. La notizia è stata riportata da Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club, che ha spiegato come Dzeko sia tra gli obiettivi della squadra di Carlo Ancelotti, visto che è in scadenza 2020. L’Inter aveva già trovato l’accordo con il giocatore, che era stato anche nella sede nerazzurra, che però se chiude per Lukaku dovrà lasciare il bosniaco a Roma.