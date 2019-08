Caos Forza Italia, Paolo Romani va con Toti

Forza Italia è nel caos, dopo l’uscita del governatore della Liguria, Giovanni Toti, ora anche Paolo Romani, esponente storico del partito di Silvio Berlusconi, lascia e passa al nuovo partito. Toti ha annunciato che il nuovo partito si chiamerà “Cambiamo” e si rivolgerà al centrodestra moderato, nonostante le sue posizione siano più vicine a Salvini di quanto fossero quelle di Forza Italia.

Parole dure di Paolo Romani, che lancia una frecciata a Forza Italia: “Oramai ha più eletti che elettori”, ha detto annunciando che oggi alle 11.30 saranno dal notaio per formare il nuovo partito “Cambiamo”, insieme a Quagliariello, Vitali, Berrutti ed altri parlamentari. Il partito di Toti è dato al 4% secondo gli ultimi sondaggi elettorali.

Romani considera Salvini il nuovo polo del centrodestra e non più Berlusconi, per questo ha preso la decisione di lasciare, per andare in un partito che probabilmente si potrà alleare con la Lega in futuro.