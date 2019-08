Casapound ha rimosso la scritta dal palazzo

È stata rimossa dagli attivista la scritta “Casapound” dal palazzo occupato dal Movimento, come era stato richiesto dalla polizia locale, che aveva notificato la decisione nei giorni scorsi, alla presenza anche del sindaco di Roma, Virginia Raggi. Proprio la Raggi ha accolto con soddisfazione questa notizia, festeggiando sui social l’avvenuta rimozione.

Il palazzo di via Napoleone III a Roma è la sede abusiva del Movimento di estrema destra da molti anni, al centro delle polemiche per lo sgombero, mai portato avanti negli anni. Alcune settimane fa Casapound aveva chiarito che non si sarebbe più presentata ad elezione, passando da “partito” a “movimento”.

Questa mattina scadevano i termini per la richiesta del Comune, gli attivisti hanno aspettato l’ultimo giorno per effettuare la rimozione, non senza polemiche, visto che hanno apposto uno striscione “questo è il problema di Roma”, facendo intendere che non porterà benefici ai problemi della città questa rimozione.

Virginia Raggi però ha accolto con positività la rimozione: “Ora va sgomberato l’immobile e va restituito alle famiglie che ne hanno diritto”, ha scritto su Twitter.