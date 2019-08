Le vacanze in Puglia dei Beckham: stregati dalla campagna

La famiglia Beckham è in vacanza in Puglia, come hanno sottolineato loro stessi tramite il profilo Instagram. Sarebbero nella zona di Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano. Una foto selfie postata direttamente da David Beckham e Victoria Adams, entrambi in bici sul panorama della campagna pugliese.

Sono state pubblicate le foto anche della cena al ristorante “Due camini”, dove David Beckham ha postato la foto del suo piatto, con ringraziamento alla cucina ed allo chef Domingo Schingaro.

Presenti anche i figli al completo: Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz. Non hanno specificato quali saranno le prossime mete, forse per evitare l’accerchiamento dei cronisti e paparazzi, oltre che dei fan.