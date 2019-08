Lega, partenza flop per l’inizio del beach tour di Salvini

Il beach tour della Lega, una serie di incontri e comizi in spiaggia, non è partito nel migliore dei modi, difatti la “tappa” a Sabaudia, in provincia di Roma, non ha visto molta partecipazione, costringendo Salvini a recarsi a quel punto a Palazzo Madama, per la votazione in Senato.

Il ministro dell’Interno aveva iniziato il tour con le polemiche del “Papeete”, dove si era ritrovato alla consolle durante l’inno italiano, che ha generato diverse critiche delle opposizioni.

In quel caso il leader della Lega aveva fatto il pieno di consensi, con molta gente arrivata al successivo comizio tenuto a Cervia. Salvini era ieri sera ad Arcore, durante un altro comizio, che è stato criticato dai suoi alleati, visto che nelle stesse ore si teneva il Consiglio dei Ministri.

🔴 Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Liguria, Campania e Toscana: da domani fino a Ferragosto vi aspetto lungo le coste della nostra splendida Italia.

Piú mi criticano perché sto in mezzo alla gente, piú io ci vado! #estateitaliana ☀️🇮🇹 pic.twitter.com/RllwR15Imv — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 6, 2019

L’orario ed il giorno, in mezzo alla settimana, non ha aiutato il leader della Lega, che forse nel weekend potrebbe ottenere un risultato migliore nel suo tour nel centro-sud Italia. Alle 17 dovrebbe essere comunque ad Anzio, sempre in provincia di Roma.