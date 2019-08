Nuovo Stadia Connect annunciato da Google il 19 agosto

Nuove indiscrezioni sulla piattaforma di streaming Stadia potrebbero essere rivelate a breve, con Google che ha organizzato il suo secondo Stadia Connect, evento nella quale saranno rivelati maggiori dettagli sulla nuova “console” in uscita a novembre,

C’è grande attesa sul progetto di Stadia, la “rivoluzione delle console”, come è stata definita da qualcuno, che permetterà di giocare attraverso la rete, senza avere un supporto dalle caratteristiche hardware in grado di far girare i giochi. Tutta la potenza di calcolo necessaria sarà fornita da Google, le immagini passeranno attraverso la rete, permettendo di giocare anche tramite browser.

L’evento Stadia Connect si terrà su Youtube in streaming il 19 agosto alle ore 19 italiane. Ci si attende anche la data ufficiale di commercializzazione di Google Stadia, che per ora è stata indicata come un generico “novembre”. L’obiettivo è di contrapporsi alle grandi società di console, Microsoft, Sony e Nintendo, diventando un punto di riferimento dei videogiocatori.

Il progetto prevede un abbonamento mensile, che consentirà di accedere a vari titoli. Mentre i prezzi dei giochi in uscita dovrebbero essere in linea con le altre console, si parla quindi di circa 70 euro a gioco.