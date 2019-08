Oggi è il giorno della mozione Tav: scontro nel governo

Oggi si vota la mozione sulla Tav del M5S, dopo che Conte aveva annunciato il via libera, che non è piaciuto a Di Maio, che ha trascinato la questione in Aula, sperando di poter rivendicare il loro “punto”, nonostante la mozione non sia vincolante e non può smentire il premier ed il governo.

La Lega voterà a favore, ed anche le opposizioni potrebbero votare per l’Alta Velocità, con il PD che deciderà all’ultimo se astenersi. Salvini già ieri aveva lanciato la polemica, sostenendo che le elezioni anticipate non erano così lontane.

Il M5S ha 107 senatori, la maggioranza, con le opposizioni che potrebbero astenersi, come ha proposto l’eurodeputato PD, Carlo Calenda, per costringere il governo a votare da solo, con il rischio che la mozione contro la Tav potrebbe passare, visto che la Lega ha 58 senatori. La Lega ha fatto sapere che voterà “si” a tutte le altre mozioni sulla Tav, compresa quella presentata dal PD.