Rider, via libera al decreto: assicurazione obbligatoria

È arrivato il primo via libera al decreto sui Rider, la cui posizione contrattuale è al vaglio del governo, per i numerosi problemi che hanno i lavoratori, rispetto agli altri settori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che inserisce nuove norme nel lavoro dei riders, i lavoratori che sono impegnati nella consegna a domicilio del cibo.

Un’approvazione “salvo intese”, una formula che si utilizza quando si vogliono fare delle modifiche prima dell’approdo in Gazzetta Ufficiale e della conseguente entrata in vigore.

Assicurazione obbligatoria

È stata introdotta l’assicurazione Inail obbligatoria contro infortuni e malattia, per i lavoratori che portano il cibo a domicilio e prende ordini via app e piattaforme web. L’impresa titolare della piattaforma è tenuta a regolarizzare in questo senso i suoi dipendenti.

Un mix di cottimo e paga oraria

I rider potranno essere retribuiti per le consegne effettuate, ma questo non deve prevalere sulla retribuzione principale. La retribuzione oraria sarà garantita, a patto che il lavoratore in quell’ora accetti almeno una chiamata. Si fa notare che i contratti collettivi potranno regolarizzare la paga oraria, a seconda delle diverse organizzazioni.

Decreto Whirlpool

Sono stati stanziati 10 milioni di euro per il 2019 e 6,9 milioni di euro per il 2020 per salvare la fabbrica a Napoli, attualmente avente 412 dipendenti. I fondi serviranno per pagare la decontribuzione dei contratti di solidarietà per realizzare la riconversione industriale.