Roma, ucciso l’ultras laziale Diabolik: colpo di pistola alla testa

Un agguato, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine che sono state allertate per l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco, che ha ucciso Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, esponente di spicco della curva laziale.

L’omicidio è avvenuto sulla via Tuscolana, sembra in un parco, in quella che sembra essere una vera e propria esecuzione. Piscitelli in passato aveva avuto problemi per droga con la giustizia. A dare l’allarme è stato un passante.

Non sono note le motivazioni dell’omicidio, sembra essere un movente politico, dalle prime ricostruzioni degli inquirenti.

Chi è Diabolik, ultrà laziale

Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, è lo storico capo ultrà degli Irriducibili della Lazio. Arrestato in passato per narcotraffico, ha accumulato un patrimonio notevole negli anni: due milioni di euro in automobili, immobili e partecipazioni in società. Faceva soldi anche con i gadget della Lazio. È finito sotto processo anche per estorsione nei confronti di Claudio Lotito, presidente della Lazio.