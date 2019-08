Sondaggi elettorali SWG: al 38% degli italiani non piace Ursula von der Leyen

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di SWG gli italiani non sono convinti dell’elezioni della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. In totale il 38% degli italiani è sulle posizioni di Matteo Salvini, che fin dalle prime ore non si è mostrato soddisfatto dell’elezione di una persona vicina alla cancelliera tedesca Angela Merkel.

“Un candidato che va bene a Macron ed alla Merkel è un segno della continuità della precarietà in Europa, dei tagli e dell’austerità”, aveva detto Salvini dopo l’elezione dell’ex ministra della Difesa in Germania.

“Qualcuno mi ha chiesto se potevo offrire i voti della Lega per una poltrona. Io e la Lega siamo pieni di difetti, ma non cedo i miei voti per una poltrona. Saranno i fatti a dirci se questa signora farà il bene del popolo italiano”, questa la posizione di Salvini, che sembra condivisa anche da molti italiani.

Sommando i voti negativi, “Per niente” e “Poco”, si arriva al 38%, mentre sommando quelli positivi “Molto” e “Abbastanza” si arriva al 28%. Alta anche la percentuale di chi non si espone, segno che la presidente della Commissione non ha ancora fatto gesti eclatanti per creare un’opinione chiara negli elettori.

In Germania sono ancora più critici, con il 56% dei tedeschi che non ritiene Ursula von der Leyen un buon nome per la presidenza della Commissione Europea.

Il Piano per l’Ambiente Europeo

Per quanto riguarda gli obiettivi ecologici dell’Europa, c’è una maggioranza a favore di un piano che possa garantire crescita ed ammodernamento dell’industria, con molti elettori a favore.

Quasi l’80% ha giudizi positivi su un Piano Europeo sull’Ambiente, con prospettive di crescita occupazionale e miglioramento dell’industria. Solo il 16% non vede vantaggi economici, ma solamente ambientali.