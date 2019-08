Usa, afroamericano arrestato a cavallo: la polizia si scusa

Un arresto che ha fatto discutere gli americani, dopo che la foto è stata pubblicata da ABC News, con un uomo “accompagnato” e trascinato a cavallo dopo un arresto. Un immagine che ricorda periodi lontani, che oramai sono visibili solo nei film.

Per questo la polizia di Galveston, in Texas, è stata costretta a scusarsi per l’accaduto. Due poliziotti a cavallo sono stati immortalati mentre trascinavano un uomo ammanettato per portarlo in stazione.

On ABC World news tonight. Great job Christin Neely Pubblicato da Janell Long su Martedì 6 agosto 2019

L’uomo arrestato è Donald Neely, 43 anni, con problemi mentali, con la sorella che ha lanciato l’allarme sui social, facendo notare il trattamento da “animale” che aveva subito il fratello.

“È una tecnica che usiamo ogni tanto, ne capiamo la percezione negativa e interromperemo la pratica”, hanno fatto sapere dalla polizia del Texas. Altri gruppi per i diritti civili dei neri hanno ricordato i maltrattamenti subiti nella storia: “Siamo nel 2019 non nel 1819”, ha detto James Douglas, presidente del NAACP di Houston, che ha aggiunto: “Sono felice di sapere che il capo della polizia si è scusato”.