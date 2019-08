Cosa c’è stasera in tv? I programmi tv stasera 8 agosto

9. Una vita da gatto (21.15 Mediaset Premium Cinema)

Trama: Tom Brand non ha tempo di dedicarsi alla famiglia. Per uno scherzo del destino, finisce in un corpo di un gatto. Avrà una settimana per riavvicinarsi alla famiglia ed alla moglie. Se dovesse fallire, rimarrà un gatto per il resto della vita.

Anno: 2016; Durata: 1h 25m; Cast: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell, Christopher Walken

Trailer: