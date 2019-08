Grecia, trovata morta la scienziata inglese scomparsa

È stato ritrovato il corpo della scienziata britannica che era in vacanza in Grecia, sull’isola di Icaria, dove soggiornava insieme al compagno. La donna è Natalie Christopher, 34 anni, uscita il 5 agosto per andare a correre ma non aveva più fatto ritorno.

Il corpo è stato ritrovato da un Vigile del fuoco ad un chilometro dall’hotel nel quale alloggiava. Non è ancora chiaro come sia stato possibile che sia precipitata in maniera autonoma da qualche burrone.

La donna era arrivata in Grecia il 3 agosto insieme al compagno, avevano previsto di rimanere sull’isola due giorni e poi far ritorno a Cipro, dove viveva Natalie. La scomparsa era stata denunciata dal compagno, dopo alcune ore nelle quali non riusciva a mettersi in contatto con lei. Per rintracciarla la polizia ha utilizzato un elicottero, con il corpo che è stato ritrovato vicino un burrone.

Nella stanza della coppia sono state ritrovate delle tracce di sangue sul cuscino, alcuni testimoni parlano di un litigio della coppia, con una donna delle pulizia che ha affermato di aver trovato un lenzuolo sul divano, segno che non avevano dormito insieme.