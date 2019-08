Juventus-Napoli, non disponibili i biglietti per i residenti in Campania

Non saranno disponibili i biglietti per i residenti della Campania per la sfida del 31 agosto tra Juventus e Napoli. La Juventus ha dichiarato che la misura è stata concordata con Questura ed Osservatorio e che da domani mattina saranno disponibili i biglietti.

La Questura ha però smentito, sostenendo di “non aver mai concordato tale decisione, né intende condividerla”. Si genera quindi un caso diplomatico tra la Questura e la società bianconera, che ora dovrà dare spiegazioni sulle modalità di vendita.

In una nota la Juventus ha spiegato che ha ricevuto una mail nella quale, tramite Posta Certificata, ha ricevuto istruzioni in tal senso: “Le restrizioni sono state comunicate alle ore 16 del 4 agosto”. Inoltre l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive non si è ancora riunito, quindi non è chiaro chi abbia dato l’ordine di non vendere ai residenti in Campania.

La limitazione per i residenti dovrebbe restare, come è stato negli ultimi anni, quando la trasferta era sempre vietata ai napoletani. In poche ore poi i biglietti andranno esauriti, creando un altro problema se si dovesse tornare indietro sulla decisione.