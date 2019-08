Lukaku è arrivato a Milano, accoglienza da campione – VIDEO

È stato travolto da una folla nerazzurra giunta in aeroporto a Malpensa, il nuovo attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, acquistato ieri dal Manchester United dopo una lunga trattativa. Il giocatore era stato accostato alla Juventus ma non si era concretizzato l’affare a causa del rifiuto di Dybala di andare allo United.

L’affare da 65 milioni più 13 di bonus si è concretizzato nella giornata di ieri, dopo che il giocatore era rimasto ad allernarsi in Belgio, non aggregandosi in gruppo con lo United, per questo aveva ricevuto una multa da 400mila sterline.

Evidentemente anche il Manchester United aveva necessità di vendere il giocatore, oramai fuori rosa, ottenendo una cifra vicina a quella richiesta inizialmente di 83 milioni.

Grande entusiasmo dei tifosi interisti, che accolgono il nuovo attaccante belga all’aeroporto di Malpensa con canti e urla. Antonio Conte ha ora il suo attaccante, nonostante la trattativa per Dzeko non sia chiusa, con la Roma che chiede 20 milioni per far partire il giocatore.