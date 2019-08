Malta ha negato i rifornimenti alla Ocean Viking

La nave Ocean Viking, dell’ong Sos Mediterranee, non ha ricevuto l’autorizzazione al rifornimento da Malta, con le autorità maltesi che si sarebbero rifiutate di fornire carburante alla nave da salvataggio.

La denuncia è arrivata dalla stessa ong, tramite un suo portavoce, che ad un’agenzia tedesca ha fatto notare come ci fosse un accordo per permettere il rifornimento alla Ocean Viking, ma nel momento della richiesta non è stata data l’autorizzazione da Malta.

Secondo quanto riferito, un intermediario aveva raggiunto l’accordo per il rifornimento, ma le autorità maltesi si sono tirate indietro nel momento in cui la nave avrebbe dovuto attraccare in porto.

“Le autorità maltesi hanno confermato via radio che non sarebbe stata fornita alcuna autorizzazione”, ha dichiarato il portavoce. Al momento la nave non ha migranti a bordo, visto che si sta dirigendo verso la zona libica.