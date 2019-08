Salvini ha chiesto un rimpasto di governo a Conte

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha avuto una lunga giornata, prima il voto al Senato sulla Tav, dove ha incassato il “sì” sulle mozioni a favore della Tav, mentre poi ha incontrato da solo il premier Conte, nel quale incontro avrebbe chiesto un rimpasto di governo. Tre i ministeri chiesti: Ambiente, Difesa e Infrastrutture.

Sembra un ultimatum, se non verrà concesso il rimpasto il governo potrebbe rischiare di cadere e si tornerebbe ad elezioni. La richiesta prevede anche un contratto “rivisto” con qualche misura leghista in più. Smentite le voci che vedevano Salvini al Colle da Mattarella, ma la crisi è stata gestita con il presidente Conte, che ha annullato una conferenza stampa prevista per oggi.

Conte sarebbe pronto al rimpasto di governo, nonostante abbia sempre detto che la squadra di governo lo soddisfaceva. Le richieste di Salvini riguardano Trenta, Toninelli e Costa, tre ministri del M5S, con il rischio anche per Giulia Grillo.

Non dovrebbe rientrare nel rimpasto il ministro Tria, che comunque non è un uomo del M5S, ma fu incaricato su suggerimento di Mattarella. Inoltre starebbe già lavorando alla manovra e cambiarlo ora potrebbe non dare i tempi al nuovo ministro di preparare la manovra 2020.