Alain Delon colpito da ictus, ora a riposo in Svizzera

Il noto attore e regista francese Alain Delon, 83 anni, è stato colpito da un ictus qualche settimana fa, con una leggera emorragia cerebrale, come riferito dalla famiglia dell’attore. Attualmente si “riposa” in una clinica Svizzera, come annunciato dal figlio Anthony, che ha spiegato come le funzioni vitali del padre siano “perfette” e che il suo stato è “stabile”.

Ad aprile aveva ricevuto la Palma d’Oro alla carriera a Cannes. Il figlio Anthony ha spiegato come sia stato ricoverato tre settimane in terapia intensiva all’ospedale di Parigi Pitié-Salpêtrière: “Tutta la famiglia gli è stata vicino”, ha spiegato alla stampa.

“Mia sorella, che vive in Svizzera, sta seguendo da vicino la sua guarigione e ci tiene aggiornati con le notizie quotidiane”, ha detto Anthony Delon. Negli ultimi giorni qualche giornale di gossip aveva anticipato la notizia dell’ictus a Alain Delon. A metà giugno era stato comunicato che l’attore era stato ricoverato per “vertigini e mal di testa”.