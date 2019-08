Chieti, tragedia su un campo da calcio: muore 15enne

Un ragazzo di 15 anni si è accasciato a terra mentre giocava con degli amici a calcetto, a Chieti, trasportato al Policlinico di Chieti, è morto poco dopo. Stava giocando in un impianto di Francavilla al Mare, in vacanza con la famiglia in Abruzzo. I soccorsi sono stati chiamati subito, visto che le condizioni del ragazzo apparivano subito gravi.

I primi soccorsi sono stati portati da un medico che era nella vicinanze e da una veterinaria che stava mangiando nella pizzeria accanto. I carabinieri sono giunti sul luogo della tragedia, sentendo alcuni testimoni per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il ragazzo si sarebbe accasciato in maniera autonoma, forse un malore all’origine dell’incidente. Solo l’autopsia potrà svelare quale sia stata la causa della morte. I due medici avevano praticato il massaggio cardiaco, ma quando è arrivato in ospedale trasportato dal 118, non c’è stato nulla da fare.