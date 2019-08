Crisi di governo, Borse in forte calo, azioni in picchiata

Un terremoto finanziario causato dal governo italiano e dagli ultimi sviluppi della politica italiana. Segno che il terzo paese per potenza economica in Europa ancora riesce a spostare gli equilibri del continente. Tutte le borse sono in forte calo, Piazza Affari ha aperto con un calo dell’1,34%, ma anche le altre borse europee hanno seguito il trend negativo.

Lo spread di oggi ha avuto un balzo notevole, dai circa 200 punti base delle scorse settimane ai 233 punti base di oggi. La giornata potrebbe prevedere nuovi massimi per il differenziale tra Bund tedeschi e Btp a 10 anni.

Tutte le altre borse europee sono in perdita: Londra perde lo 0,43%, Francoforte –0,56% e Parigi –0,54%. Solo la borsa giapponese è in rialzo, con Tokyo che ha chiuso in rialzo dello 0,44%.

Sui cambi l’euro si mantiene in rialzo a circa 1.12 dollari, stabile sulle valutazioni delle scorse settimane, nonostante la Fed abbia abbassato i tassi da pochi giorni. Stabili le quotazioni del petrolio, con Wti in consegna a settembre a 52,61 dollari al barile, mentre in calo leggero il Brent: la consegna ad ottobre è a 57,34 dollari al barile.

Azioni Unicredit ancora in calo: -5%

Continua il periodo no di Unicredit, dopo la pubblicazione dei dati finanziari, che non hanno convinto gli investitori, da alcuni giorni è in costante perdita e la situazione politica non aiuta. Oggi le azioni Unicredit perdono il 5%. Calo di oltre il 4% anche Banco Bpm, Ubi Banca e Banca Pop Er. Calo anche di Intesa Sanpaolo con -3,7%.

Sale solo Atlantia, che guadagna il 2,2%, forse scongiurando la revoca della concessione di Autostrade, vista la caduta del governo, con il M5S che nel nuovo esecutivo potrebbe non avere la forza parlamentare per togliere la concessione.