Diritti tv, scambio Formula 1 e Tokyo 2020 tra Sky e Rai?

Si prefigura uno scambio clamoroso sui diritti tv sportivi che riguardano il Mondiale di Formula 1 del 2020 e quelli delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sky Sport detiene i diritti del campionato di Formula 1, ma con i soli motori non riesce ad attrarre altro pubblico e vorrebbe replicare l’esperienza delle Olimpiadi di Londra 2012, quando ci fu anche il Mosaico Olimpico e moltissimi resoconti quotidiani.

La Rai vorrebbe riprendersi la Formula 1, che storicamente ha avuto e che negli ultimi anni è divenuta esclusiva di Sky Sport. Lo scambio prevederebbe la possibilità per la Rai di mandare 9 GP in diretta (tra cui Monza, che fa ascolti altissimi) ed in cambio dare i diritti delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a Sky.

La maggior parte degli abbonamenti di Sky arrivano dal calcio e dalla Serie A, dunque i dirigenti vorrebbero variare l’offerta, pur mantenendo i diritti per la Formula 1, ma ampliando l’offerta sportiva. La Rai ha acquistato 200 ore di Olimpiadi da Discovery, che deteneva i diritti tv dell’evento.

Attaccato il direttore di Rai Sport, Bulbarelli

È uscito da poco l’ordine di servizio per il prossimo anno e sono arrivate subito le prime critiche al direttore Auro Bulbarelli, che gestisce la divisione Rai Sport. Il comitato di redazione critica la mancanza dei diritti per la Nazionale maggiore, l’Under 21, oltre alla Coppa Italia, e le Serie B e C. Inoltre la direzione avrebbe sprecato soldi acquistando i primi due turni di Coppa Italia per poi decidere di non mandarli in onda.