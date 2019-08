Elezioni anticipate, Zingaretti: “Siamo pronti”. E coinvolge Renzi

Dopo l’annuncio della crisi di governo nella serata di ieri, con la conferenza finale di Conte, Zingaretti ora deve organizzare il campo delle opposizioni, con il PD che dovrà trovare degli alleati. Il segretario si dice pronto alla sfida e coinvolge l’ex premier, Matteo Renzi.

“Dacci una mano a vincere, aiutaci a fare la campagna elettorale per le prossime elezioni”, ha dichiarato il segretario del PD, Nicola Zingaretti, andando un po’ in controtendenza con le ultime dichiarazioni.

Questo Governo ha fallito, come previsto. Capitan Fracassa non ha avuto coraggio di fare il bilancio e ha paura delle inchieste. Adesso tutti a spiegare casa per casa perché grazie a Salvini l’IVA aumenta al 25% e i mercati ballano. La #LegaLadrona fa male all’Italia. — Matteo Renzi (@matteorenzi) August 8, 2019

“Siamo pronti al voto, il governo ha fallito”, queste le parole di Zingaretti, che ora dovrà chiarire chi ci sarà come candidato premier, visto che sembra che non voglia spendersi in prima persona. Inoltre ha fatto un appello all’unità del partito: “Nelle prossime elezioni si deciderà anche il destino della democrazia”, ha concluso Zingaretti.