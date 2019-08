Estrazione MillionDay | Numeri vincenti di oggi 9 agosto | Diretta

I numeri vincenti estratti oggi per il MillionDay, l’estrazione numero 221 dell’anno in corso, con diretta dalle ore 19 per fornire in maniera veloce i numeri estratti. Il gioco permette di vincere fino a un milione con cinque numeri estratti su 55 disponibili. L’estrazione avviene solitamente poco dopo le 19 di ogni giorno.

Reso popolare dagli scommettitori, che lo preferiscono anche ad altre estrazioni, forse anche per il suo essere ad estrazione quotidiana.

Ecco l’estrazione di oggi venerdì 9 agosto 2019:

Estrazione MillionDay n° 221 del 9 agosto 2019