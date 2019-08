Faenza, maxi incendio in un deposito di materie plastiche. Allertata popolazione

Un grave incendio ha colpito un magazzino di materie plastiche a Faenza, con il sindaco della città che ha invitato la popolazione a chiudere le finestre. Denso fumo nero si è alzato dal deposito, causando problemi anche al lavoro di soccorso dei Vigili del fuoco, che sono impegnati nello spegnimento delle fiamme.

Non si segnalano feriti al momento, ma l’incendio è nato nella notte, andato avanti per gran parte della mattinata con il fumo nero che ha invaso tutta la zona. Non sono chiare al momento le cause che hanno provocato l’incendio ed il rogo iniziale.

Ad andare a fuoco è stato il magazzino della logistica “Lotras”, in via Deruta a Faenza. Il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, ha dichiarato che dalle prime analisi del fumo, dovrebbe aver coinvolto anche le plastiche che erano nel deposito e per questo la nube potrebbe essere altamente tossica. Ha chiesto ai cittadini di uscire solo se necessario e di non avvicinarsi alla zona dell’incendio, segno che la situazione era di grave entità.