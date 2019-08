Germania, la Merkel pronta a sforare il deficit per il piano “Green”

A settembre la Merkel potrebbe presentare un piano di investimenti sforando il deficit ed il pareggio di bilancio, per dare una scossa all’economia che è entrata in crisi in Germania, con calo della produzione che ha influenzato anche l’economia italiana.

Il piano sarà varato dal gabinetto dei ministri il 20 settembre, con al centro il pacchetto ecologico. Questo per andare incontro a chi chiede maggiori investimenti per smuovere l’economia ed anche per un elettorato che chiede di andare verso un piano sostenibile dal punto di vista ambientale, con la crescita dei Verdi tedeschi a dimostrazione di questo.

Dal 2014 la Germania ha incassato un notevole avanzo di bilancio, ricevendo molte critiche dai paesi europei, perché anche questo sarebbe vietato dalle regole europee, per evitare stagnazioni, a cui il continente sta andando incontro in questo periodo.

Gli investimenti saranno notevoli, si parla di 40 miliardi sul piano ambientale per aiutare le aziende ad uscire dal carbone. Inoltre altri 30 miliardi sarebbero necessari per supportare un piano contro i cambiamenti climatici. In totale un investimento per il 2020 di 70 miliardi per velocizzare il piano ecologico del paese, che comunque ha le risorse necessarie per fronteggiare una spesa simile, con i Bund tedeschi che sono costantemente a rendimento negativo, significa che la Germania sui suoi titoli guadagna sugli interessi a 10 anni.