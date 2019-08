Jova Beach Party, cancellata la data del 17 agosto a Vasto

Jovanotti ha cancellato la data del 17 agosto del suo tour estivo a Vasto, in provincia di Chieti. La decisione è arrivata dalla prefettura di Chieti, dopo essersi riunita con il comitato provinciale per la sicurezza. Secondo la prefettura vi sarebbero delle criticità sulla viabilità e la sicurezza, siccome era prevista la chiusura di un tratto della SS 16, perché sarebbe stato utilizzato come parcheggio.

Jovanotti ha risposto e dato comunicazione sui suoi social network: “La ragione è da ricercare nelle dinamiche assurde di un territorio in scontro fra forze locali. Chi ha vinto combatte la sua personale battaglia in cerca di visibilità, che evidentemente il tour offriva”. Una polemica del cantante, che a pochi giorni dall’altro annullamento a Albenga per l’erosione della spiaggia, deve ora fronteggiare un altro forfeit.

“Non ci sono ragioni oggettive – ha continuato Jovanotti – le centinaia di documenti prodotti non sono stati visionati e non è stato dato riscontro ai dati sulle 9 tappe già fatte”.