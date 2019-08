La Lega ha presentato una mozione di sfiducia a Conte al Senato

Dopo aver aperto la crisi nella serata di ieri, oggi la Lega la formalizza con una mozione di sfiducia al premier Conte al Senato. Era stato lo stesso premier a chiedere a Salvini di riferire in Parlamento le sue motivazioni per la rottura, sostenendo che voleva “capitalizzare” il consenso confermato dai sondaggi elettorali.

Il M5S ha chiesto che venga votato il taglio dei parlamentari, che era in programma a settembre, ma che ora vista la crisi di governo potrebbe saltare. Salvini si è già dichiarato pronto ad essere il candidato premier per la Lega, come era prevedibile.

Ora bisogna vedere quando verranno convocate le Camere per discutere della mozione di sfiducia, visto che da oggi i parlamentari sono in ferie.

Intanto lo spread continua a salire, dopo aver aperto in rialzo a 233 punti base, con tutte le borse in forte calo e le azioni delle banche in caduta libera.