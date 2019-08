Le elezioni anticipate, quando si potrà andare al voto

Ancora non è chiaro quando si andrà al voto, a deciderlo sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma i tempi tecnici restano comunque stretti, a causa della manovra di Bilancio da presentare già ad ottobre, entro il 15 ottobre il governo dovrà presentare il Def che preveda una bozza di manovra. I tempi tecnici per chiamare le elezioni variano da 45 giorni a 60 giorni, dunque sicuramente ad ottobre, minimo.

Mattarella ha sempre sostenuto che andare ad elezioni durante le fasi di stesura della manovra di Bilancio non lo entusiasmava. Se tutto si facesse velocemente a fine ottobre si potrebbe andare al voto, ma il nuovo governo si insedierebbe a dicembre, con rischio per la manovra di Bilancio e conseguente aumento dell’Iva, che in assenza di misure alternative, aumenterà al 25%.

Il presidente della Repubblica ha convocato il presidente della Camera nella giornata di ieri, per valutare la quando la Camera potrà tornare ad essere operativa. Si è parlato del 9 settembre, ma nulla è stato deciso, si attende un confronto tra governo e maggioranza.

La Lega vorrebbe votare il prima possibile, mantenendo il governo Conte per le elezioni, ma c’è anche la possibilità che Mattarella voglia allungare i tempi, per andare a febbraio, con un governo di transizione che possa evitare l’aumento dell’Iva.

Il M5S: “Si faccia il taglio dei parlamentari”

Di Maio continua a puntare sul taglio dei parlamentari, proposto dai grillini ed in votazione a settembre, ma che ora risulta difficilmente approvabile, visto che i tempi per una riforma costituzionale non ci sono.

“C’è una riforma che taglia 345 parlamentari, una riforma epocale, cogliamo l’opportunità per farlo prima di andare ad elezioni”, dice Di Maio. Non è fattibile, perché poi bisognerebbe valutare i rischi di incostituzionalità per la rappresentanza regionale al Senato e rifare da capo i collegi e la legge elettorale, facendo allungare di molto i tempi.