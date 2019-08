Migranti, Richard Gere e Chef Rubio sulla Open Arms

Mentre il paese è nel pieno della crisi di governo, con Salvini pronto a fare il candidato premier per la Lega, due personalità di spicco sono salite sulla Open Arms per portare viveri a Lampedusa. È l’ottavo giorno in mare per la nave battente bandiera spagnola, con 121 migranti a bordo, mentre Salvini si dice pronto a firmare il divieto d’ingresso anche la Ocean Viking.

Due personalità come Richard Gere, attore noto in tutto il mondo, e Chef Rubio, nota personalità televisiva, hanno cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’immigrazione. L’attore americano è già salito a bordo, portando rifornimenti di cibo.

Domani l’ong chiederà in conferenza stampa a Lampedusa un porto sicuro, dopo il rifiuto di Italia e Malta, arrivato nelle ultime ore. Disinteresse anche del governo spagnolo, di cui l’ong batte bandiera, che non ha chiesto alla commissione europea l’avvio di una trattativa tra Stati europei.

Sulla Ocean Viking è intervenuto Salvini: “Nave norvegese, ong francese, carica 80 immigranti in acque libiche. Sono pronto a firmare il decreto di divieto di ingresso”, ha spiegato su Twitter.