Salvini: “Renzi e Di Maio dicono le stesse cose”. Prossimo governo farà riforma Giustizia

Matteo Salvini oggi era a Termoli, in provincia di Campobasso, dove ha tenuto un comizio per il suo tour estivo nel centro-Sud, cominciato nei giorni scorsi da Sabaudia. Il leader della Lega ha fatto notare come i due leader di partito dicano le stesse cose e si scontrino entrambi con Salvini.

“Sento delle cose incredibili, gli stessi toni da PD e M5S, da Renzi e da Di Maio. Non vorrei stessero preparando qualche governo strano, sarebbe un insulto alla democrazia”, ha detto Salvini, con riferimento ad un possibile alleanza tra PD e M5S, che però è stata esclusa da entrambe le forze politiche.

“Il prossimo Governo dovrà fare una vera riforma della Giustizia, non siamo in una repubblica Giudiziaria”, ha detto Salvini, aprendo la campagna elettorale per le nuove elezioni, da Cala Sveva di Termoli, dove ha tenuto un’altra tappa del suo tour.

Da Termoli ha ufficializzato la mossa di sfiducia a Conte: “I parlamentari alzino il culo e vengano in Aula”. I parlamentari di Camera e Senato della Lega lunedì saranno a Roma. Salvini non ha confermato che si dimetterà dal Viminale se andasse alle elezioni da candidato premier: “Una cosa alla volta, intanto assicuriamoci di votare, sento discorsi strani”. Il riferimento è al Viminale, organo che dovrà organizzare le prossime elezioni politiche.