Sondaggi elettorali oggi: Salvini ce la farà ad avere la maggioranza?

Dopo l’inizio della crisi di governo, che porterà al voto il paese, vediamo se Salvini può avere la maggioranza per poter governare da solo. Secondo gli ultimi sondaggi elettorali la Lega è dato dal 36% al 38%, molto distanti gli altri partiti.

Il sistema elettorale

Il rosatellum, molto discusso nelle scorse elezioni, prevede un 75% di proporzionale ed un 25% di maggioritario. Significa che per il 25% conteranno le coalizioni nei collegi, dove comunque la Lega sembra forte, tranne al sud Italia. Proprio al Meridione Salvini potrebbe perdere voti e seggi in Parlamento.

La Lega da sola?

Secondo le ultime rilevazioni dei sondaggi, la Lega ancora non è arrivata al 40% che è stimato dagli esperti per avere la possibilità di ottenere la maggioranza. Inoltre il fatto di essere concentrata nel centro Nord li penalizza nella parte maggioritaria, perché di fatto perdono tutto il sud Italia a favore del M5S, che sembra ancora forte nelle regioni del Sud. Potrebbe comunque beneficiare di un’onda emotiva del paese, con alcuni elettori che potrebbero votare il partito in vantaggio sugli altri, vicino alla soglia per avere la maggioranza.

Sondaggi elettorali Tecné 8 agosto

8 AGO 1 AGO DIFF Lega 38 37,7 +0,3 PD 22,4 22,5 -0,1 M5S 17,5 17,6 -0,1 FI 8 8,1 -0,1 FDI 6 6 = +Eu 2,4 2,4 = EV 2,2 2,3 +0,1 LS 1,4 1,6 -0,2 Altri 2,1 1,8 +0,3 Indecisi 45,1 44,3 +0,8

Per il sondaggio elettorale di Tecné la Lega è al 38%, contro il 22,5% del PD ed il 17,4% del M5S. Con questi numeri al Nord dovrebbe riuscire a prendere tutti i collegi, soprattutto nel Veneto, dove ha un consenso enorme.

Coalizione “sovranista” con la Meloni

Questa sembra l’ipotesi più accreditata, una coalizione senza Berlusconi, che secondo le ultime rilevazioni dovrebbe avere almeno il 45%, con Fratelli d’Italia che è cresciuta nell’ultimo periodo e che punta a diventare il secondo partito del centrodestra.

Sondaggi elettorali Termometro Politico 3 agosto

Lega 37,5 PD 22,6 M5S 17 FDI 6,9 FI 6,2 +Europa 2,2 LS 2 Verdi 1,9 PC 1,1 Altri 2,6 Non voto 36

In questa ipotesi la coalizione potrebbe vincere qualche collegio in più, portando seggi essenziali per trovare la maggioranza in Parlamento, specialmente al Senato, dove i numeri sono più risicati.

Coalizione con Forza Italia?

Questa ipotesi sembra tramontata, specialmente dopo l’uscita di Toti, che era l’uomo più vicino a Salvini nel partito e che ora formerà una nuova formazione politica, che è data circa al 4% secondo gli ultimi sondaggi elettorali. È più probabile che Salvini possa prendere Toti con sé e con il 4% stimato potrebbe avere ancora più larga maggioranza, per cercare di contendere i collegi del sud Italia, che saranno la vera sfida di governo.

Il M5S potrebbe puntare su Giuseppe Conte come candidato premier

Come è noto, Di Maio ha esaurito i due mandati previsti dallo statuto del M5S, quindi il Movimento potrebbe decidere di puntare su Conte, che era comunque un loro uomo, presente dall’inzio della campagna elettorale in varie foto insieme a Di Maio e Bonafede e presente anche nella foto di festeggiamenti all’arrivo degli exit poll del 4 marzo 2018. In questo scenario il M5S potrebbe guadagnare qualche punto, vista la popolarità del premier Conte sull’elettorato.