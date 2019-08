Vola lo spread dopo l’annuncio di crisi: 233 punti base

I mercati non hanno preso bene la decisione di Salvini di “chiamare” le elezioni e creare una crisi di governo. Lo spread di oggi tra Bund e Btp ha aperto in netto rialzo, ora a 233 punti base, mentre nella giornata di ieri era fermo a poco più di 200, stabile da settimane.

Lo spread era andato ai minimi da due anni dopo il lavoro del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che aveva evitato la procedura di infrazione a luglio, con la manovra correttiva da 7 miliardi.

Lo spread ora rischia di tornare a quota 300, dove era rimasto dal primo giorno del governo Conte, con i mercati poco convinti dall’alleanza gialloverde, con molte affermazioni che avevano fatto alzare lo spread, come quella sui minibot di Borghi.

Bisognerà vedere a che quota chiuderà oggi lo spread, per ora in costante aumento ma con la giornata che è appena iniziata. Il fatto che ci siano molti giorni di stallo fino alla riapertura delle camere, non aiuterà i mercati, che potranno far pagare all’Italia questa poca stabilità creata dal governo.