Calciomercato Juve, il PSG pronto a fare un’offerta per Dybala

Dopo i problemi con il mercato inglese, con le trattative con Manchester United e Tottenham non andate in porto, ora ci sarebbe il PSG su Paulo Dybala, chiaramente in vendita e non più nei programmi di Maurizio Sarri.

Ma l’offerta del club di Parigi è legata alla vicenda Neymar, se dovessero riuscire a venderlo al Real Madrid, come sembra, poi potrebbero fare un’offerta per Dybala. Esclusa la pista Inter, che punta su Dzeko e cerca di vendere Icardi.

La squadra francese ha la disponibilità economica per soddisfare la Juventus e le richieste dell’attaccante argentino, con un contatto tra Dybala e Leonardo che ci sarebbe già stato: 12 milioni l’offerta del PSG a stagione. Meno dei 20 milioni chiesti al Manchester United. Quello che è sicuro è che Paratici non vuole venderlo all’Inter di Beppe Marotta, con il giocatore che comunque non sembra convinto della destinazione.