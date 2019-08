Calciomercato Roma, Fonseca: “Dzeko non verrà venduto”

Durante la conferenza stampa di presentazione del match amichevole contro il Real Madrid, l’allenatore giallorosso Fonseca ha parlato di Edin Dzeko, accostato all’Inter durante le fasi di calciomercato, con lo stesso giocatore che spingerebbe per il trasferimento a Milano.

“Domani Dzeko parte dal primo minuto, il nostro gioco passa per lui. Non prendiamo in considerazione una sua uscita, stiamo lavorando con lui in vista della prima gara di campionato”, ha dichiarato l’allenatore della Roma, chiudendo le voci di una possibile cessione all’Inter.

Il messaggio di Paulo Fonseca all’Inter è chiaro, senza contare che ci sarebbe un interessamento nelle ultime ore della Roma per Mauro Icardi, considerato in uscita dalla squadra di Conte, con il tecnico giallorosso che lo ha definito un “grande giocatore”.

“Domani andremo all’attacco del Real, poi l’equilibrio lo troveremo, mi aspetto un centrale difensivo di livello”, ha dichiarato ai cronisti.