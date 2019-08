Huawei presenta HiCar, la sua versione di Android Auto

Un nuovo applicativo per le auto da Huawei, che sta sfruttando la Developer Conference 2019 a Shenzhen per presentare alcuni suoi nuovi prodotti, come il sistema operativo HarmonyOS presentato ieri.

Si va ad aggiungere HiCar, che diventerà uno dei concorrenti di Android Auto, il noto sistema operativo per le auto od utilizzabile come applicativo su cellulare. HiCar viene utilizzato proprio come applicazione sullo smartphone, utilizzandolo come “base” da poter utilizzare in auto.

Le funzionalità sono molto simili a quelle dei leader del settore, Android Auto e Apple CarPlay, ma sembra ci sia una migliore integrazione con le camere del veicolo, gli smartwatch ed altri supporti.

Per esempio lo smartwatch potrebbe vibrase se i sensori dell’auto rilevassero colpi di sonno da parte del guidatore.

Non sono state svelate le modalità di vendita e nemmeno le possibili date di commercializzazione. Inoltre andrà spiegato in quali auto sarà possibile installarlo.