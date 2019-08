Le misure a rischio dopo la crisi di governo: dai riders al taglio dei parlamentari

Con la crisi di governo e le elezioni anticipate, alcune delle misure che stava varando l’esecutivo sono ora a rischio e potrebbero non essere approvate in tempo, mancando l’appoggio parlamentare.

Si va dal ddl Assestamento al Salario Minimo, oltre la norma sui rider ed il taglio dei parlamentari, la misura simbolo che ha voluto il M5S e che è in programma a settembre.

Taglio dei parlamentari

La misura, proposta del M5S, vorrebbe tagliare il numero di parlamentari a 345, rispetto ai 100 attuali. Questa riforma costituzionale è in dirittura di arrivo, ha bisogno solo dell’ultimo via libera della Camera. Introduce anche altre novità, come il voto dei 18enni per il Senato. Per i vertici del M5S il leader della Lega ha tradito gli elettori su questa riforma, non volendo portarla avanti e preferendo andare ad elezioni anticipate.

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato che il M5S è pronto a votare la riforma e poi andare al voto. Ma c’è il problema della legge elettorale, non più utilizzabile se ci fosse un taglio di parlamentari, con conseguente annullamento dei collegi attuali. Questo allungherebbe i tempi ed è quello che sostiene Salvini. Nelle ultime ore si ipotizza un accordo tra il PD e il M5S per portare avanti questa riforma.

DDL Assestamento

È rimasto in sospeso il ddl Assestamento, varato dal Consiglio dei Ministri il primo luglio, coordinato dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ha tagliato circa 7 miliardi per abbassare il deficit. Essendo un disegno di legge non ha una scadenza, ma va approvato dal Parlamento, visto che si inserisce nella trattativa con Bruxelles.

Il Senato ha approvato il ddl il 23 luglio senza modifiche rispetto al testo approvato dal governo ed ora è atteso alla Camera il 16 settembre.

Salario Minimo

Il M5S aveva spinto molto sul salario minimo, una riforma che si trova ora ferma alla Commissione lavoro al Senato. È stata oggetto di scontro tra Lega e M5S, con il mancato accordo tra le due forze politiche.

DL Imprese

Questo decreto è stato approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi ed aveva al suo interno anche le nuove norme sui riders, come l’assicurazione obbligatoria e la paga oraria. Aveva però bisogno di un passaggio alle Camere il 28 agosto per essere convertito in legge. Inoltre deve ricevere l’approvazione definitiva del governo ed ottenere la bollinatura della Ragioneria di Stato, per poi essere inviato a Mattarella per la promulgazione.

C’erano anche norme per l’immunità dell’ex Ilva, con ArcelorMittal che ora si troverebbe nuovamente senza tutele legali ed avendo annunciato la chiusura al 6 settembre. Oltre misure per la Whirlpool e l’ex Alcoa.

Codice della Strada

Dopo diverse approvazioni, ora il nuovo Codice della Strada rischia di non vedere mai la luce. Non è stato mai discusso in Aula.

Le proposte della Lega

Poi ci sono alcune proposte della Lega, che erano state comunque bloccate dal M5S, come la separazione delle carriere dei Magistrati, da inserire nella riforma della Giustizia, l’autonomia regionale differenziata, lo stop alle intercettazioni e la videosorveglianza negli asili nido.