Milano, travolge una bambina di otto anni con la moto: ricercato

Un grave incidente avvenuto nella serata di venerdì a Corsico, in provincia di Milano, dove una bambina di otto anni è stata travolta da un uomo in moto. La bambina ha riportato fratture alla gamba, al braccio, al bacino ed alla testa, è ora ricoverata all’ospedale San Raffaele, con la prognosi che resta riservata.

L’uomo si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato dalle forze di polizia che hanno preso in carico l’indagine. Il motociclista non ha prestato soccorso e si è allontanato in maniera veloce dalla scena dell’incidente.

La polizia locale sta collaborando con i carabinieri per rintracciare la moto del pirata stradale. Secondo una prima ricostruzione la bambina stava attraversando la strada insieme ai genitori, con la moto che invece di fermarsi al semaforo rosso, ha accelerato ed ha colpito la bambina, spostandola almeno di 10 metri.

Nell’impatto alcuni pezzi della moto sono rimasti sul manto stradale e stanno per essere analizzati dalla polizia locale. Le condizioni della bambina sono apparse subito gravi, trasportata in codice rosso in ospedale.