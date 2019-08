Norvegia, sparatoria in una moschea ad Oslo

C’è stata una sparatoria in una moschea ad Oslo, con una persona che ha iniziato ad aprire il fuoco verso i fedeli. Ancora non sono stati rivelati tutti i dettagli dalle autorità norvegesi.

Come riportato da alcuni media locali, un uomo bianco vestito con elmetto e mimetica avrebbe aperto il fuoco, colpendo una persona. Per ora c’è una persona ferita, ma ancora devono essere diffusi maggiori dettagli e non si conosce la condizione della persona colpita.

L’uomo sarebbe stato arrestato dalla polizia norvegese, si tratterebbe di motivo razziale nelle modalità e nel luogo scelto dall’attentatore. Per ora non si segnalano vittime.

One injured in shooting by gunman in helmet at #mosque in #Oslo #Norway https://t.co/ddArP7KG1Y

#Norway according to #VG news, a white male with helmet and uniform have fired and shoot one person inside a #Mosque in #Bærum near capitol #Oslo @politietsorost

reports one injury, unclear how bad. Not clear if it is ha #hatecrimehttps://t.co/h1abTm1P3E

— NMP Ltd ™ 🇧🇻 International 🌊🌊 (@InfoNMP) August 10, 2019