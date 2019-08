Salvini: “Il Parlamento si riunisca prima di Ferragosto, mi interessa la data del voto”

Matteo Salvini continua il suo tour elettorale sulle spiagge, in Molise, dove ha parlato dei temi legai alla crisi di governo, esortando i parlamentari a riunirsi prima di Ferragosto. Ha parlato anche di un possibile governo Renzi-Di Maio, definendolo un “insulto”.

“Mi aspetto che il Parlamento si esprima il prima possibile, prima di Ferragosto”, queste le parole di Salvini, dette in risposta ad un cronista a Policoro, in provincia di Matera, sulla mozione di sfiducia al premier Conte.

“Mi interessa la data del voto”

Non ha parlato di alleanze il vicepremier Salvini, con molte opzioni per la Lega in caso di elezioni anticipate secondo le ultime proiezioni dei seggi elettorali, compresa la strada in solitaria, che però al momento non lo vedrebbe con la piena maggioranza nelle Camere.

Esclusa l’alleanza tra Renzi e Di Maio

“Sarebbe un tragico insulto agli italiani”, ha dichiarato Matteo Salvini, con l’ex premier che ha smentito in mattinata sui suoi social, sostenendo che non sarà mai nello stesso governo con Toninelli e Di Battista.

Manovra da discutere con l’Ue, prossimo governo duri due legislature

“La prossima manovra sarà da discutere con l’Europa, li convinceremo a tagliare le tasse agli italiani, ma non a tutti gli italiani. Il prossimo governo deve durare dieci anni”, ha spiegato Salvini, facendo intendere che intende restare in carica per due mandati.