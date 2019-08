Renzi apre al M5S: “Governo istituzionale e taglio dei parlamentari”

A sorpresa Matteo Renzi ha aperto al Movimento 5 Stelle, per un governo istituzionale e per fare il taglio dei parlamentari, ma soprattutto per non far votare ora con Salvini al 40%. Si unisce alle dichiarazioni di Grillo, che ieri sosteneva di voler andare al voto.

Salvini ha iniziato il suo tour elettorale nelle spiagge, come dice il premier Conte, per “capitalizzare” il proprio consenso, ma con l’intervista rilasciata al Corriere da Matteo Renzi si conferma che l’ipotesi di un governo PD-5s non è esclusa.

Ieri Renzi aveva dichiarato che non avrebbe fatto nessun governo con Toninelli e Di Battista, il che fa presumere la costituzione di un governo istituzionale, che possa fare la manovra di bilancio ed il taglio dei parlamentari. Renzi appoggerebbe la misura del M5S, che negli ultimi giorni hanno ribadito voler fare a settembre.