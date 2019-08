Roma, minaccia di darsi fuoco a San Pietro: arrestato

Un richiedente asilo iracheno ha minacciato di darsi fuoco in piazza San Pietro, in stato di evidente agitazione, come hanno riportato alcuni testimoni. Aveva un accendino con sè, a piazza Pio XII, davanti il colonnato di San Pietro. Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe pronunciato delle frasi confuse, tra cui anche “Allah akbar”.

È stato immediatamente bloccato dagli agenti della polizia che presidiavano la zona, e portato in Questura per accertamenti. Vestiva con una maglia scura e dei pantaloncini, ma non aveva né zaini né bottiglie con sé. La polizia era in pattuglia nella zona di entrata a San Pietro ed avrebbe notato subito l’uomo.

Il tutto è durato meno di due minuti, con due agenti in borghese che lo hanno immobilizzato ed altri due agenti che lo tenevano sotto controllo.